Spennende statistikk

Det er en statistikk som backen gjerne ønsker å opprettholde etter søndagens oppgjør mot Gjelleråsen.

– Vi har en tøff kamp foran oss mot et godt lag. Men alle vet også at vi har kvaliteter som gjør at vi kan hevde oss mot de aller fleste i divisjonen, sier Lindquist.

HILs motstander på Harstad stadion ligger på andreplass i serien. Likevel er Lindquist klar for å ta steget opp av bunnstridsgjørma.

– Vi er sterke på hjemmebane. Det satser vi på å vise igjen.

Fredag er David Johansen eneste mann som henvises til tribuneplass med karantene.