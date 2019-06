– Vi er ikke i nærheten

sport

Det sier regionens mest profilerte trener, Agnar Christensen, og sikter da mot regionens generelle fotballmiljø. Han mener nemlig at tendensene som man ser i den lokale fotballen er grobunn for bekymring.

– Mitt inntrykk er at man preges for mye av spilleravganger, når sentrale spillere velger å fortsette sin fotballkarriere et annet sted. Det blir stadig tøffere å henge med, også på 3.-divisjonsnivået. Samtidig er det klart at vi som Nord-Norges mest folkerike region ikke er i nærheten av å nå opp til nivået til det beste laget i Finnmark, I Nord-Troms eller i Salten, kommenterer Christensen om den generelle situasjonen i den regionale fotballen