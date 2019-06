Viktig borteseier etter målvaktsblundere

sport

HIL vant 3-1 mandag og klatret over nedrykksstreken.

HIL tok ledelsen 1-0 ved Jonathan Olaoye, som fulgte opp et skudd fra Sebastian Andreassen. Det ble gitt retur, og engelskmannen skåret sitt første i serien denne sesongen.

Vertenes urutinerte målvakt Christoffer Gjertsen avgjorde senere 3.-divisjonskampen på Jessheim stadion med svakt spill.

På stillingen 0-1 slapp han inn et frispark fra 40 meter. Skuddet fra Marchus Kajander var ikke all verden, men Gjertsen lot ballen sprette - og den spratt i mål til 2-0 for HIL.

Ullensaker/Kisa 2 var på vei inn i kampen med ei redusering i det 76. minutt. Så slo Gjertsen til med en ny tabbe minuttet senere. Målvakten mistet ballen rett i føttene til Sebastian Andreassen, som kunne bredside inn HILs tredje for dagen i tomt bur.

På tampen var hjemmelaget nær ei redusering. Skuddet fra Eythor Bjørgolfsson smalt i tverrliggeren. Fire minutter på overtid var det HILs Kåre Harald Arntzen som traff tverrliggeren.