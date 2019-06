Idrettshallbyggeren

sport

Med et hallprosjekt i sluttfasen er målet om å gi barn og unge i Harstad bedre treningsmuligheter, nær.

Jørstad er styreleder i IF Kilkameratene og assistenttrener for Kilkam 04. Han er én av fire kandidater til Sparebank 68° Nords Ildsjelpris - som utdeles i samarbeid med Harstad Tidende. Av prispengene på 25.000 kroner, skal 20.000 gis videre til et idrettsformål. Prisen deles ut 12. juni.