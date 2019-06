Har islagt baner i 40 år

sport

Fyrvik begynte sin karriere som banemester på den tidligere skøytebanen på Harstad stadion på slutten av 70-tallet. Da var han om lag 25 år. Fyrvik er én av fire kandidater til Sparebank 68° Nords Ildsjelpris - som utdeles i samarbeid med Harstad Tidende. Av prispengene på 25.000 kroner, skal 20.000 gis videre til et idrettsformål. Prisen deles ut 12. juni.

– Jeg må innrømme at det er veldig overraskende at jeg er nominert til Ildsjelprisen. Det må jo bety at folk legger merke til arbeidet jeg har gjort for skøyteklubben, sier Fyrvik.