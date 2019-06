– Våre elever skal bli best

sport

Nina og Ole Martin Rødberg er trenere i Tjeldsund Kickboxing Klubb. Paret er blant de fire nominerte kandidatene til Sparebank 68° Nords Ildsjelpris - som utdeles i samarbeid med Harstad Tidende. Av prispengene på 25.000 kroner, skal 20.000 gis videre til et idrettsformål. Prisen deles ut 12. juni.

– Vi er veldig interesserte i kickboxing, og at barn og unge skal ha et spennende tilbud å gå til, sier Nina, som sammen med mannen brenner for å tilby barn og unge fritidstilbud hvor lek, fysisk aktivitet, mestrings- og idrettsglede har fokus.