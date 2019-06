Klare for sommerens gedigne håndballfest

sport

Fredag ettermiddag var det avkast for Fagmøbler Landsås cup i Harstad. Turneringen har for lenge siden vokst seg ut av håndballhallene, og arrangøren tar i bruk både fotballflata i flerbruksarenaen Hålogalandshallen og gymsalen ved Harstad skole for å få plass til alle.

Se bilder fra første dag av turneringen Landsås cup er i gang med hele 165 påmeldte lag, som spiller i seks ulike haller. Vi var innom noen av kampene fredag kveld.

Over 30 jenter fra arrangørklubben utgjør Landsås Nord og Landsås Sør i 13-åsklassen. Lagene trenes av henholdsvis Monica Lindstrøm og Ketil Lian, begge erfarne lagledere med erfaring fra 2.-divisjon for senior.