Forlenger ferien i nord for å hjelpe Medkila ut våren

1.-divisjonsklubben har handlet raskt da den ble klar over at Lotte Fossem torsdag måtte operere leggene for andre gang på mindre enn ett år. Erstatteren, i alle fall på kort sikt, er allerede på plass. Det blir et gjensidig gledelig gjensyn for Medkila og Maria Hustad.

Trolig ute av spill for resten av sesongen Medkila må planlegge seriespill og cup uten tidligere landslagsspiller Lotte Fossem.

Hustad forlot Medkila etter fjorårssesongen på grunn av studier i Oslo. Nå kommer hun tilbake for å hjelpe til.