Klar for nordisk mesterskap

Offensive Linnea Solvoll Laupstad er i troppen på 18 spillere, som landslagstrener Harry Hansen har tatt ut til nordisk turnering for J16-lag i Sverige i juli.

Laupstad og Norge skal spille innledende kamper mot Danmark, Island og Tyskland, samt en plasseringskamp.

Trolig ute av spill for resten av sesongen Medkila må planlegge seriespill og cup uten tidligere landslagsspiller Lotte Fossem.

Turneringen finner sted 2.-8. juli.

Laupstad spilte tre kamper for J16-laget i mars og april før hun først signerte for Arna Bjørnar i Toppserien for dernest å gå på utlån til Medkila. Øksnesværingen har også to kamper for J15-landslaget i fjor.