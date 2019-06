Vant Eidetmila på treningsturen

sport

Det sier Hilde Aders etter at hun sørget for å vinne Eidetmila. Det skjedde på en ganske så spesiell måte etter at hun la inn 10 kilometersløpet som en del av en lengre treningstur.

– Jeg hadde egentlig beregnet at jeg skulle få to minutter med pause her. Men det feilberegnet jeg litt. Derfor måtte jeg gasse på mot slutten, sier Aders.