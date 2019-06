Mettes offensive slagkraft blir hyllet av treneren

sport

Margunn Haugenes mener det begynner å løsne for stadig flere av spillerne. Før bortekampen mot Åsane søndag trekker hun fram eksempler.

Blant dem backen Mette Skau, som er inne i sitt 11. år i klubben siden debuten i august 2008. Søndag spiller hun sin 133 kamp, et antall som kunne vært mye større hvis Skau hadde vært mindre skadeplaget.

– Mette har snart vært skadefri halvannen sesong, og det vises. Kapasiteten øker, og vi får veldig mange innlegg hver eneste kamp fra høyrebacken vår. Mette har god offensiv styrke, sier trener Haugenes.

Til tider blir Skau nærmest for offensiv.

– Hun er veldig ivrig på å komme fram i banen. Mot slutten av kampene, når hun naturlig nok blir sliten, strever hun med å komme seg tilbake igjen.

– På stillingen 1–0 på overtid kan hun gjerne la være å bidra fremover, sier Haugenes.

Treneren gleder seg også over utviklingen til forrige helgs matchvinner Nemine Steffensen, samt midtbanespiller Rachel Hignett, som ble kårets til Medkilas beste spiller i 3-2-seieren over Byåsen.

– Nemine blir bare bedre og bedre, og Rachel spilte sin beste kamp noensinne for Medkila forrige helg. Hun var god også i fjor høst, men det hun viste mot Byåsen var et annet nivå. Det har også stor betydning at Silje Johansen er skadefri. I det hele tatt begynner stadig flere spillere å komme i form, og det er viktig. I vinter var mange ute med skader, og mangler derfor grunnlaget de burde hatt, sier Medkila-treneren.

Medkila har stort sett tilgjengelig samme tropp som til forrige kamp. Midtstopper Rebekka Strøm Hansen har vært syk denne uka, men kom seg i trening torsdag og forventes å starte mot Åsane.