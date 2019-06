sport

Det sier Arild Heitmann etter at han ble en meget sentral mann i det viktige toppoppgjøret mot Sortland. Da Skånland fikk tildelt frispark drøyt 30 meter fra mål, bestemte den sentrale Skånland-spilleren for å ta muligheten sin og for å gå for avslutning. Resultatet ble av smått fantastiske slaget.

– Jeg har vel tatt disse frisparkene i alle år, og så at målvakten valgte å ikke sette opp mur. Da bestemte jeg meg for å gå for skuddet, sier Heitmann.