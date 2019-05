sport

Treneren til Skånland OIF er offensiv. Serielederen i 4.-divisjon reiser til Sortland for å møte tabelltoeren lørdag i en kamp som sendes direkte på ht.no.

– Vi drar ikke til Sortland for å legge oss bakpå og la dem styre kampen. Vi drar dit for å ha ballen mest og for å vinne, fastslår Hustad.