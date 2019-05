Her er det snart slutt på spill på grus

sport

Det er konklusjonen til Sørvikmark Idrettslags leder, Anita Aspenes Andreassen og kasserer Trine Hofsøy. For de representerer den eneste klubben i fotballkretsen som har spilt sine kamper på grusunderlag. Det har vært en vanskelig situasjon å være i for idrettslaget. For å gjøre noe med denne situasjonen har i utgangspunktet sett ganske så håpløst ut. En oppgradering representerer nemlig et løft hvor det følger med en faktura pålydende et millionbeløp.

– Vi har jo forlengst innsett at grus er fortidas banedekke. I dag er det kunstgress som gjelder. Men et lite idrettslag som vi er, hadde i utgangspunktet ikke de økonomiske ressursene tilgjengelig som kreves for å takle en slik omfattende prosess, sier Aspenes Andreassen.