Suksess-debut for Harstad Open

Det sier turneringsadministrator, Ketil Thomassen, etter at Harstad Innebandyklubb sto som arrangør for Harstad Open denne helga. Innebandyturneringa i Harstadhallen ble arrangert for første gang, og ga mersmak for arrangørene.

– I år hadde vi med oss åtte seniorlag og fire juniorlag under turneringa. I alt var rundt 60 spillere i sving, sier Thomassen.