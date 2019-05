Trodde da andre tvilte

sport

Da den daglige lederen for Arctic Race of Norway presenterte Arctic Race of Norways seks første år sammen med rittambassadør Thor Hushovd, var det også en god porsjon med takknemlighet i bunnen. Det framkom da Dybdal presenterte et bilde av han selv og daværende Statoil-sjef, Helge Lund, tilbake i 2013.

– Å komme i mål med å realisere Arctic Race of Norway var et langt og krevende arbeid. 1. august startet dialogen. 1. mars kunne vi gå ut med nyheten om et nordnorsk etapperitt på sykkel. Statoil hadde sagt ja til å være vår hovedsponsor sammen med fylkeskommunene i Nord-Norge, sier Dybdal.