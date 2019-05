Medisinsk oppgradering for ARN

sport

Det mener Knut-Eirik Dybdal er en betydelig oppgradering av det medisinske tilbudet til syklistene .

– Noen tjenester i et sykkelritt vet man ikke at man har bruk for før man står i det. Nå har vi knyttet til oss folk med stor kunnskap innen akuttmedisin. Derfor er vi veldig glad for å kunne offentliggjøre en samarbeidsavtale mellom etapperittet og Norsk Luftambulanse, sier Dybdal.