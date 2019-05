Siri så nordover til de hjemlige skoger

sport

Siri Eidnes Mellem (30) har et pikenavn som det lukter friskt skogsorientering av. Og hun er selv den siste lokale utøveren som har tatt med seg nordnorske mesterskap i bøtter og spann under sin aktive karriere. Hun var orienteringsløperen som tok arven på nordnorsk toppnivå videre fra løpere som Magnus Solbjørg og Roger Rostadmo Hansen. Men da den videregående skolen var over, så måtte hun ut for å finne utdannelsen som hun ville ha. Tre år med fysioterapi ble gjennomført. Så sto tre år med studier som ortopediingeniør for døra i Oslo. Men da også de ble gjennomført, så var Eidnes Mellem klar i sin vilje.

– Jeg ville tilbake til nord. Skogen, fjellet og havet her hjemme var en sterk drivkraft. Og da jobbtilbudet ventet på meg i hjembyen, så var jeg aldri i tvil, sier Eidnes Mellem om grunnen til at hun dro med seg ektemannen, kjøpte bolig på Stangnes, og startet i jobb hos ortopediselskapet Blatchford i juni i fjor.