Mange vil løpe med Johannes

Den velkjente idrettsutøveren med seks OL- og VM-titler på merittlista de siste to sesongene, får godt med selskap under årets utgave av aarrangementet som består av et 500 meter langt barneløp og et 10 kilometer langt gateløp.

– Vi er fornøyde med å registrere at det i alt har meldt seg på 358 deltakere til vårt arrangement torsdag ettermiddag. Da har 112 stykker meldt seg på milløpet med tid, mens 40 løpere skal ta seg i gjennom løpet uten å bli tatt tida på, sier lokal arrangementssjef, Laina Karlsen, og understreker at påmeldinger tas imot helt inn imot løpsstart.