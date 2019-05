Avgjorde mot gammelklubben. Sander sa sorry for skåringene

sport

Harstadværingen Sander Finjord Ringberg avgjorde for Tromsdalen, som slo HIL 3-2 i 2. runde av norgesmesterskapet i fotball onsdag kveld.

Han skåret 2-0-målet i det 55. minutt etter at innbytter Adrian Sandbukt fem minutter tidligere sprakk ballongen - på målgivende fra harstadværing Robin Lorentzen. Hjemmelaget slo tilbake en og to ganger før Finjord Ringberg spikret HILs cupkiste med sitt andre for dagen.