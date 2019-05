Håper på omkamp om divisjonsordningen

sport

Det mener Tommy Egeli, trener for Amazon Grimstad.

– Alle slår alle, og det skyldes stressfaktoren av at såpass mange lag rykker ned etter årets sesong. For å være sikre på videre spill, jager alle plassene blant de sju beste. Da blir det mange tilfeldigheter, sier Egeli etter 2-0-seieren over Medkila søndag.