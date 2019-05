Fire rekruttspillere får kontrakt med eliteserielaget i innebandy

sport

Martin Dahlseng Eriksen, Håkon Claussen og Torstein Walle Thomassen har signert sine første kontrakter som innebandyspillere. Ett år yngre Leon Bølstad Karlsen må vente til i juli når han fyller 16 år. Kvartetten blir en del av elitestallen til Harstad kommende sesong.

Mest for spillerne, men også for klubben, er dette en milepæl. Det er sjelden kost at Harstad får løftet opp spillere fra egne rekker. De yngste lokale spillerne i elitestallen inntil nå har vært 29-åringene Erling Larsen Dahl og Anders Nystad Bendiksen. Sportslig leder Nicolai Christensen gleder seg over at lokale unggutter banker på døra.