Far og datter elsker å konkurrere mot hverandre. Nå er Ingeborg raskest

sport

De som kjenner til den langrennssatsende og løpsglade Ingeborg Hansen, og far og aktiv langrennstrener Øyvind, vet at det er to personer som er glad i å konkurrere. Det skjer gjerne også mot hverandre. De gir alltid jernet når startnummeret kommer på brystet.

Det var en historisk hendelse som skjedde under Harstadåsen Rundt, som var første løp i Harstadkarusellen for året. Da satte 17-åringen opp et tempo som pappa ikke hadde mulighet til å holde. Da Ingeborg ikke hadde nevneverdige problemer med å opprettholde farten sin i sluttfasen av løpet, var det mange som måtte melde pass. Inkludert hennes far. For første gang i livet.