Forsterkninger kan komme i sommer

sport

Jim Johansen (klubbløs), Knut-Jørgen Evensen (Mjølner), Andreas Arntzen (Tromsdalen) og Alexander Iversen (Rana) var blant spillerne HIL prøvde seg på i vinter.

Signal

Klubbens sportslige utvalg har fortsatt håp om at nye og bedre spillere kan komme til for å gi laget et løft. Det trenges, noe 0-3 for Melbo og posisjon under nedrykksstreken i 3.-divisjon er en bekreftelse på.