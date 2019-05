Fikk lønn for kriginga

sport

Lenge så det nemlig ut som om Medkila måtte gå tomhendte hjem fra et oppgjør hvor de jaget den forløsende skåringen gjennom andre halvdel av andre omgang. På overtid av overtida var det hjørnespark etter hjørnespark som representerte den aller siste muligheten for å få et tellende resultat fra oppgjøret.

Og det var da Linnea Laupstad dukket opp. Da ballen kom rullende ut mot henne, klinte hun til på direkten. Ballen føyk inn i nettmaskene bak en sjanseløs Hønefoss-keeper til hemningsløs begeistring fra sine lagvenninner.