– Som Klopp sier: Vi stiller med 11 mann

Med sentrale spillere som Frank Balteskard og Sigurd Madsen ute av kampen, og en del usikre kort ut over disse, er det et redusert SOIF som møter et friskt rekruttlag fra HIL i den direktesendte 4.-divisjonskampen på ht.no søndag kveld.

«Vi stiller med 11 mann likevel», uttalte Liverpool-manager Jürgen Klopp da han manglet Mohamed Salah og Roberte Firmino til returkampen mot Barcelona i Champions League.