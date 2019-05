–Vi må holde dette nivået

sport

Knalltøffe dueller, mange frispark, straffespark, utallige høylytte protester mot dommer Simen Albrigtsen Eilertsen og et klasse-frispark av Marchus Strømøy Kajander, oppsummerer bare noe av det som skjedde i løpet av oppgjøret på stadion søndag ettermiddag.

Et heltent hjemmelag gikk ut i høyt tempo og viste helt andre takter enn i hjemmekampen mot Fløya (tap 0-2) for to uker siden.