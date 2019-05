Sjøvoll Anna står fint til. Vinner med feilfritt løp

sport

1. løp: 3 Sjøvoll Anna står veldig fint inne i løpet. Går hun feilfritt tror vi hun vinner her. 7 Hauan Hera var meget god sist. Kommer hun seg rett inn i løpet, kan hun kjempe helt i toppen. 1 Miile My gjør stadig fine løp og står fint til. Her kan hun få seg en fin reise og en trippelplass bør hun klare. 9 Sjåvoll Lykke har gjort fine løp etter at hun kom tilbake. Feilfritt er hun god nok til å kjempe i toppen.

2. løp: Suksess Terta gikk et meget flott prøveløp. Gjentar hun dette, er hun med i seierskampen. En meget flott hest som kan rekke langt. 5 Lørje Philipa er en jevn og god hest. Har vært litt variabel, men har hun dagen er hun med helt i toppen. 9 Briskeby Stjernen er stadig i utvikling og kan fort kjempe om en trippelplass her. 2 Ville Lille Faksen er en flott 3-åring, som er i utvikling. Med litt rekordforbedring kan han fort kjempe langt fremme.