Første TUIL-mål for Kind Bendiksen

Thomas Kind Bendiksen fra Harstad skåret sitt første mål for Tromsdalen da laget tok seg videre til 2. runde i norgesmesterskapet i fotball med seier 6-0 over Skjervøy på bortebane.

TUIL-kapteinen vendte elegant unna Skjervøy-stopperne, og avsluttet på direkten i bue over målvakten helt oppe i nettaket via tverrliggeren til 3-0, rapporterer iTromsø.

Også Robin Lorentzen fra Harstad skåret i kampen. Et TUIL-angrep så ut til å ha blitt klarert, men i returrommet fra vel 20 meter klinket Lorentzen til på direkten. Perlesskåring opp i nettaket til 5-0. Andreas Arntzen kom inn som innbytter, mens Gabriel Andersen var ubenyttet reserve for TUIL.

Kristoffer Moss fra Harstad spilte fra start da 3.-divisjonslaget Melbo sendte 2.-divisjonsklubben Mjølner ut av cupen onsdag kveld. Melbo vant 1-0 etter skåring av Adrian Pedersen.

Dermed er cupen over for kvæfjerdingen Knut-Jørgen Evensen og harstadværingene Truls Torblå og Mathias Johnsen i Mjølner. De to førstnevnte spilte begge hele kampen.

Anders Jenssen fra Harstad spilte hele kampen da Tromsø slo Norild 8-1.

Magnus Nikolaisen fra Harstad kom inn som innbytter for Alta, som slo Porsanger 3-0.

Daniel Edvardsen var tilbake for Ulf Sandnes for første gang siden juli i fjor, og spilte hele kampen i 2-0-seieren over Madla.