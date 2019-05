Arrangerer hyllest for Tour de Andørja

sport

Det sier Knut-Eirik Dybdal, daglig leder for Arctic Race of Norway. Han tar med dette et personlig ansvar for at det skal bli syklet på Andørja lørdag 13. juli - til tross for at Tour de Andørja gikk inn i historien med vedtaket i medlemsmøtet til Andørja Sportsklubb mandag.

– Jeg vil oppfordre folk til å stille opp på Mjøsundbrua som om det skulle være en ordinær utgave av Tour De Andørja, sier Dybdal.