Undervurderer ikke TIL

Martine Brustad debuterte for Medkila i 1.-divisjon mot Kaupanger for drøyt to uker siden. Hun håper å få den fjerde kampen for sin nye klubb i 1.-rundeoppgjøret i norgesmesterskapet onsdag.

– Jeg vet ikke hvilke lag vi stiller med, men håper at jeg får spille. Det hadde vært artig å få prøvd meg mot venninner i TIL, sier Brustad.