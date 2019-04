Valgt mot Harstads vilje til leder av Det Norske Travselskap

sport

Seks travlag i Nord-Norge, deriblant Harstad, ønsket Knut Weums avgang som styreleder i Det Norske Travselskap. Slik gikk det ikke på lørdagens generalforsamling.

Weum ble gjenvalgt med 51 stemmer mot 26 stemmer for utfordrer Trond Olav Salte, som har vært nestleder. Salte hadde ett år igjen som nestleder, men valgte å trekke seg etter valgresultatet.

– Vi har oppnådd for lite, begrunnet Salte, ifølge trav365.no.

– I det siste gjorde vi noen veivalg, som førte til at vi gikk i grøfta. Men jeg vil forsikre salen om at jeg ikke bærer nag. I mine øyne er du ikke død i travsporten, sa Weum til Salte fra talerstolen, ifølte nettstedet.

Jørn Eilertsen, lederen i Harstad og Oppland Travlag (HOT), mente på forhånd at det må utskiftninger til i norsk travsport for at sporten skal komme på rett kjøl.

– I Harstad og Oppland Travlag ønsker vi forandring på toppen av travsporten. Derfor ønsker vi at Salte tar over styringen på DNT-skuta nå, sa Eilertsen tidligere.