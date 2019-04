Slutt for Tour de Andørja

sport

Andørja Sportsklubb behandlet aktivitetsplanen for 2019 i et medlemsmøte mandag kveld. Der ble det besluttet at Tour de Andørja er historie.

- Tour De Andørja har hatt hovedfokus i denne planen siden 2001. Arrangementet har overlevd lenge i et tøft marked. Resultatet av 180.000 dugnadstimer har gitt Nord-Norge imponerende idrettsprestasjoner og fantastiske opplevelser. Etter mange gode år og noen tunge, har sportsklubben kommet frem til at det er en tid for alt, skriver Tøllefsen i en pressemelding.