Tøff start for Lødingen i kvalifiseringen: - Vi var rundingsbøyer

Lødingen er det lokale håpet for menn. Om det var en drøm om å ta steget til neste nivå, brast den mer eller mindre fredag med 19-31-tapet for Melhus/Gimse.

- Det endte vel som jeg fryktet, men det er ikke over før tidligst i morgen, sier trener Kjell-Hugo Pedersen med et glimt i øyet.

Lødingen ruslet ut av startblokkene, og så ut til å ha en strategi om å dra tempo ned. Offensive balltap ga kontringer imot og tidlig sjumålsledelse for Melhus/Gimse.

Det fungerte heller ikke i forsvar. Tempoet til motstanderen ble for høyt, og Lødingen-gutta maktet ikke flytte beina fort nok for å få til defensive stopp. Målvakt Valentin Atanasov fikk ingen hjelp, og sjansene til å sette i gang rushpasninger mot lynvingen Markus Fossheim ble færre enn det blåtrøyene trengte.

- Når vi ikke evnet å flytte føttene, ble vi rett og slett rundingsbøer i første omgang. Vi fikk justert forsvaret i pausen, og det fungerte bedre i andre omgang. Da holdt vi følge i større grad. Fortsetter vi på nivået fra andre omgang, kan det bli mer oppløftende lørdag. Ut fra det jeg har sett på video, er Melhus/Gimse det beste laget i kvalifiseringen, sier Pedersen.

Åtte mål bak til pause økte til 12 i løpet av de siste 30 minuttene.

- Dette er konsekvensen av at vi bare får trent sammen ei økt i uka. Hadde vi klart å øke til tre økter, kunne vi hevdet oss. Det står på samspillet, og det må øves for å til å sitte. Samtidig har vi noe spennende på gang, sier Pedersen.

Resultatet i åpningskampen betyr at Lødingen må slå Charlottenlund lørdag og TSI søndag for å kunne bli ett av to lag som rykker opp.

- Jeg tror vel innerst inne at mange i klubben er glade om vi ikke rykker opp. Og helt ærlig: Først og fremst er vi her for å ha det artig og sosialt sammen, samt lære litt av de øvrige, sier treneren.

Harstads håndballjenter gjør sitt tredje strake forsøk på å rykke opp. Jentene er i gang lørdag formiddag.

Samtlige kamper fra kvalifiseringen denne helga sendes direkte på nett-tv på ht.no.

FAKTA

Lødingen-Melhus/Gimse 19-31 (9-17)

Stangneshallen, kvalifisering for 2.-divisjon, fredag

Mål Lødingen: Casper Granberg 5, Martin Haslevang 4, Markus Fossheim 4, Ingve Kanstad 2, Christoffer Sagstad 1, Espen Steiro 1, Johnny Molander 1, Frank Gulstad 1. Benyttet: Valentin Atanasov, Sturla Hansen, Niklas Rølvåg

Utvisninger: 1x2 min. Lødingen, 3x2 min. Melhus/Gimse

Dommere: Alexander Eilertsen og Espen Ditløvsen Øverås