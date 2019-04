Lødingen-treneren: – Kvaliken er ren bonus

sport

Lødingen-trener Kjell-Hugo Pedersen går inn i sin femte sesong som trener for Lødingen IL. Under hans vinger har laget tatt steg i fra å være et bunnlag på nordnorsk nivå til at de i helga skal kjempe om en plass i nasjonalt seriespill. Fredag er de i gang. Da står Pedersen på laglederbenken og skal gjøre et seriøst forsøk på å lede sine menn til 2.-divisjonsspill neste sesong.

– Dette er jo en ren bonus for oss. Vi tar kamp for kamp, og vurderer våre sjanser fortløpende. Så håper vi også på litt liv i Stangneshallen denne helga. For det er jo langt lettere å spille for et publikum enn å ikke spille for noen, sier Pedersen.