Håndballkvalifisering direkte på nett-tv

sport

De beste 3.-divisjonslagene i håndball fra Midt-Norge og nordover skal kjempe om to ledige plasser både for kvinner og menn i 2.-divisjon til høsten.

Lokalt er Harstad i sin tredje kvalifisering på rad for kvinner, mens Lødingen for første gang er håpet for menn.

I sendeskjema under er det direktelink til hver av kampene.

Kvinner

Lørdag 09:00 Harstad - Bossekop

Lørdag 12:30 Kolstad - Molde HK Elite 2

Lørdag 16:00 Kolstad - Bossekop

Lørdag 19:30 Molde HK Elite 2 - Harstad

Søndag 11:30 Harstad - Kolstad

Søndag 13:15 Bossekop - Molde HK Elite 2

Menn

Fredag 20:30 Lødingen - Melhus/Gimse

Lørdag 10:45 TSI - Charlottenlund 2

Lørdag 14:15 Charlottenlund 2 - Lødingen

Lørdag 17:45 Melhus/Gimse - TSI

Søndag 09:45 Melhus/Gimse - Charlottenlund 2

Søndag 15:00 Lødingen - TSI