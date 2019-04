Gjestene fra Landsås var best i årets lokale 4.-divisjonsåpning.

sport

Det var de grove linjene som kunne trekkes opp etter at vel 90 minutter var spilt av årets første lokale seriekamp . HIL 2s unge spillere kom som ventet til kort mot et Landsås-lag som har i bøtter og spann av rutinerte spillere. Og nettopp det at faktumet at man har vært ute på nivået en vinterdag før, ble etter hvert svært synlig på Harstad stadion torsdag kveld.

Kjedelig åpning

Det var mye som minnet om en typisk åpningsoppgjør på vårparten torsdag kveld. Dessverre dreide det seg om to lag som virket til å ha åpningsnerver. Lite finspill preget det drøye åpningskvarteret. Og vertene holdt godt følge med favorittene fra Seljestad hva spill og sjanser angikk. Men etter 20 minutter var det slutt. Da kom ringreven Ole Kristian Frikstad fri fra sin oppasser, og satte inn årets første 4.-divisjonsmål på enkelt vis. Frikstad ga seg ikke der. Da en høy ball ble slått i gjennom mot han, viste veteranen at han også trives med å avslutte på hodet. Ballen gikk i en bue over sisteskanse Kristian Lysvik til 0-2-ledelse. Mot slutten av omgangen viste også Kristian Ellefsen at han har ambisjoner om å score godt med mål også i år. Han satte inn to skåringen mot et hjemmelag som så ut til å gå opp i liminga