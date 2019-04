Sisteskansen blir viktig for opprykksjagende Harstad-kvinner: – Marit er min joker

sport

Harstad Håndballklubbs trener har levert krystallklar tale hele sesongen. Det er ingenting annet enn opprykk som er godt nok når laget skal gjennomføre kvalikspill til nasjonal 2.-divisjon lørdag og søndag. Og for å være best mulig forberedt til å klare nettopp det, har Lindstrøm rettet et stort fokus mot det defensive spillet. Her har Jensen en meget sentral rolle.

– Marit er en joker for oss i årets kvalik. Hun har stått fram som en markant sjef, som styrer forsvaret på en trygg måte. Nettopp denne tryggheten er med på å skape den solide defensive linja som vi satser på skal være fundamentet for vår suksess denne helga, mener Lindstrøm, før hun utdyper: