Medkila-trener Margunn Haugenes: – Vi er nødt til å løfte oss

Sju minutter før full tid kom ballen sprettende mot Grand-spiller Ingeborg Anette Nordheim. Spissen lot ikke spissen seg be to ganger. Hun klinket til, og fant nettmaskene, etter at ballen var innom et par spillere på veien til nota. Da Medkila ikke klarte å svare på tiltale før dommeren blåste av oppgjøret, er ett poeng fasiten etter to spilte seriekamper.

– Vi er helt klart bak skjema etter to kamper. Det er naturlig nok en situasjon som vi ikke er fornøyde med, sier Medkila-trener Margunn Haugenes etter at tapet var et faktum.