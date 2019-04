Kilerauen var påmeldt i Sverige som programfyll. Langfredag kom supersjokket.

sport

Mariann Vebostad Trudvang og Vidar Trudvang i Straumsbotn kunne nemlig være vitne til et aldri så lite påskemirakel i TV-ruta. Langfredag skulle de følge sin hest, Kilerauen, sin deltakelse under løpet ved navn «Heksejakten» i Färjestad. Håpet under dette store svenske montéløpet var at vallaken og rytter, Anita Hagmann, skulle klare å hente hjem en liten premie.

– Vi meldte jo hesten som rent programfyll for dette løpet. At den skulle gå hen å vinne er en sensasjon. Et supersjokk for alle, sier Vebostad Trudvang.