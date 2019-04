sport

Klausen jobber som bilselger hos Biltrend og ønsket å utfordre sin lagkompis i alpinklubben gjennom mange år, som jobber som bilselger på Bil i Nord, til en uhøytidelig duell.

Klar utfordring

– Da jeg hørte at det skulle være parallellslalåm, var det en selvfølge at jeg måtte ringe han for en utfordring, sier Klausen. De to kompisene havnet plutselig innenfor samme bransje for litt siden og representerer hver sine bilmerker.