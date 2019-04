– Skal vinne 1.-divisjon

sport

Medkila-trener Margunn Haugenes serverte målsettingen for 1.-divisjonslaget som forrett før sponsorer, klubbledelse og spillere fikk hovedrett og dessert på et kick off torsdag.

Lørdag er det avspark på Harstad stadion når Medkila tar imot Kaupanger.

Forventninger

– Vi er ambisiøse, men vi er også gode nok for å nå målene, sier en offensiv Haugenes.

Et delmål er at Medkila ikke skal tape en eneste kamp på Harstad stadion. I fjor innledet laget med tap for Byåsen.

– Vi avsluttet sterkt i fjor, og skal bygge videre på den gode høstsesongen og ta enda et steg videre, sier Haugenes.

Medkila endte på femteplass i 2018. Laget var 13 poeng bak seriemester Fart. Haugenes og spillerne vet hva som må til for å vinne divisjonen.

– Vi må slippe inn færre mål. Vi har satt ei grense på 19, men håper selvsagt på færrest mulig imot. I fjor slapp vi inn 26. I tillegg må vi skåre mer. I fjor klarte vi ikke mer enn 29 mål. I år må vi over 40, sier Haugenes, og pekte så på spiss Emilie Dahl, som satt på første rad under presentasjonen.

– Det er bare å sette i gang, Emilie, sa Haugenes.

Melder seg kampklar

Dahl spilte bare halve sesongen i 2018 etter overgangen fra Innstranden. Angriperen fra Stokmarknes skåret sju mål på 11 kamper.

– Ambisjonene er høye, men såpass må det være. Vi må ha noe å strekke oss etter. Med de spillerne vi har, bør lista legges der oppe, mener Dahl.

Hun humret for seg selv da trener Haugenes på torsdagens sponsorsamling pekte henne ut og ba henne sette i gang med målleveransen.

– Personlige mål er satt. De vil jeg holde for meg selv, men så klart ønsker jeg både å være lagets toppskårer, samt skåre mer enn i fjor, sier Dahl.

Spissen har fått oppkjøringen spolert av skader, men melder seg kampklar, om ikke en forkjølelse blir til hinder.

– Låret og kneet er bra, men formen kunne selvfølgelig vært bedre. Jeg har egentlig ikke trent fotball ordentlig siden januar, men jeg får gjøre det beste ut av situasjonen.

– Jeg sier definitivt ikke nei dersom jeg får sjansen mot Kaupanger, sier Dahl.

Fem fra Vesterålen

Trener Haugenes pekte på faren for skader på nøkkelspillere, samt ineffektivitet, som mulige utfordringer i sesongen.

– Vi skaper mye, men spolerer altfor mange sjanser. De som så treningskampen mot Tromsdalen vil skjønne hva jeg prater om, sier Haugenes.

Dahl er enig.

– Det handler om å være kald foran mål og ta bedre vare på sjansene enn det vi har gjort.

Hun mener Medkila vil skape trøbbel for enhver motstander.

– Det skal bli tøft for de fleste lagene å møte oss. Vi er gode med ball i etablert angrep, og sterke på kontringer med hurtighet på topp, sier Dahl, som er ei av fem i stallen fra Vesterålen etter at Nemine Steffensen fra Myre sluttet seg til nylig.

– Nemine er kreativ og blir viktig for oss. Også Artig for Vesterålen at fem jenter representerer regionen på allnorsk nivå, sier hun.