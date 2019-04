Setter opp ekstra løp etter stor påmelding

sport

Lørdag er det såkalt internasjonal V65-omgang i Harstad Travpark. Da er ingenting mer gledelig for daglig leder Elisabeth Storvik Ingebrigtsen og sportssjef June Reyes i Totonor enn at hesteeiere nærmest har stått i kø for å få med sine firbeinte til start.

89 hester skal i aksjon. Dermed måtte det settes opp et niende løp – ett mer enn det som skal være normalen.