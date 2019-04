sport

Fredag løsnes de første pilene under innendørs-NM i bueskyting i Førde. Tinden stiller med ti skyttere på standplass i dette mesterskapet. Medieansvarlig Svein Nikolaisen (bildet) har god tro på et suksessrikt mesterskap. – Oddsen er til stede for medaljer. Men hvilken valør og hvor mange kan vi ikke si noe om i øyeblikket, sier Nikolaisen. Mesterskapet innledes fredag og lørdag, mens finalene skytes søndag.