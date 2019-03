Ikke fornøyd med kamptidspunktet

sport

Han understreker at det har skapt utfordringer at andre kvalikrunde skal gå av stabelen, fredag kveld.

– Når ting har blitt som det har blitt i denne saken, så synes jeg at det er rart at kampen legges til denne datoen. Dette betyr at vi må stresse av gårde fra jobb og skole for å rekke fram til Bardufoss storhall fredag ettermiddag. Det hadde vært unngått om man kunne sette kamptidspunktet til lørdag, sier Hustad om den forsinkede kvalikkampen.

Klubben har blitt indirekte involvert i en prosess etter at det ble levert protest på kampen mellom Bardufoss og Landsås i første kvalikrunde. Her vant Bardufoss, men etter at dommeren kun satte ekstraomgangene til to ganger fem minutter. Denne feilen ville Landsås protestere på. Etter 17 dagers behandling hos Norges Fotballforbunds domskomité, valgte forbundet å avvise protesten.

– Cupen er ei gulrot for oss. Vi har sett det som et mål å nå første runde. Så får vi eventuelt håpe på å bli trukket mot et topplag på Evenskjer kunstgress, sier Hustad.