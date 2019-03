sport

Høgli har to perioder bak seg som TIL-spiller, og har blitt en legende hos de som har fulgt Tromsø IL tett de siste tiårene. Etter at han la fotballskolene på hylla, følger han fortsatt godt med på den norske toppfotballen. Etter å ha fått med seg at den vanskelige eliteseriedebuten borte mot Ranheim endte med en sterk borteseier, mener skånlendingen at Jenssen kom godt fra debuten i midtforsvaret.

– Måten som han løste debuten på, mener jeg at det står respekt av. Anders har all grunn til å være stolt av sine første minutter som elitespiller, mener Høgli.