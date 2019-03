– Vil strømlinjeforme kommunikasjonslinjene

sport

Det sier generalsekretær i Det Norske Travforbund, Svein Morten Buer om den nye organiseringen som er på trappene i nasjonal travsport. Her skal landets 11 ulike driftsselskaper organiseres under en paraply. For Nord-Norge vil dette si at Totonor etter planen skal innlemmes i ett fellesskap med de andre driftsselskapene om prosjektet blir gjennomført.

– Dette er et grep som vil føre til at kommunikasjonslinjene i den norske travsporten vil bli ivaretatt på en bedre og ryddigere måte enn hva som er tilfellet i øyeblikket, sier Buer og utdyper: