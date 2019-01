– Må framstå slagkraftig

sport

Det sier sportslig leder i Harstad IBK, Nicolai Christensen. Han er samtidig raskt ute med å påpeke at dette helt og holdent er hans personlige mening om det som inntreffer om laget dårligst blir nummer åtte i årets grunnserie. Da er klubben i så tilfelle kvalifisert til sitt første sluttspill i historien.

– Man må se på bakgrunnen for hvordan man tar seg videre til et sluttspill, sier Christensen og fortsetter argumentasjonen:

– Hangler man seg så vidt videre til sluttspillet, så er ikke det optimalt. Kvalifiserer vi oss, så bør man også ha noe i sluttspillet å gjøre.

Økonomisk spørsmål

Innebandyklubbens sportslige leder peker spesielt på at det ligger økonomiske aspekter bak deltakelse i sluttspillet.

– Dette er noe som eventuelt vil være klart seks dager før vi skal i ilden. Da må vi gå i gang med bestillingen av billetter til deltakelsen. Etter all sannsynlighet vil det da være snakk om et beløp som grovt sett anslås til å ligge på et sted rundt 150.000 kroner. For da er det neppe mange billige flybilletter å få tak i, sier Christensen.

– Viser vi form etter jul som vi gjorde da vi sist var oppe i eliteserien tilbake i 2017, så er det greit. Men om vi så vidt hangler oss videre, er det store spørsmålet om det vil være verdt den betydelige kostnaden som dette vil representere for en liten klubb som oss, sier Christensen. Samtidig er han rask med å presisere at laget naturlig nok deltar i et sluttspill om de lykkes med å kvalifisere seg.

Av de samme grunnene er det også viktig for klubben å berge seg uten å havne på kvalikplassen.

– Også det vil sørge for store økonomiske utlegg for klubben i form av reisekostnader til opprykkskvaliken. Det vil i tillegg forlenge årets sesong med halvannen måned.

Taktisk tenkning

I helga står det to kamper på programmet for Harstad IBK. Det er en dobbeltkamp hvor inngangen er høyst forskjellig.

– I lørdagskampen mot Sveiva er nok sjansene ganske så små for å hente ut noe som helst. Her må vi gå inn i kampen, og ta det litt etter hvert. Ser det tøft ut på et tidlig tidspunkt, vil vi nok spare spillere inn imot søndagens oppgjør.

Da er Fredrikstad kampklare i Plankebyen.

– Dette er en viktig kamp for oss. Før helga er sjansene for å vinne klart høyest i dette oppgjøret. Derfor satser vi på å ha et slagkraftig mannskap.

Spørsmålstegn

Christensen kan også berette om at det er flere usikkerhetsmomenter i kamptroppene denne helga.

– Anders Nystad Bendiksen er ikke med oss på denne turen. Samtidig er Nils Bakkehaug foreløpig et spørsmålstegn. Når det gjelder Pavel Semenov, er han opptatt i sin rolle som estisk landslagstrener under lørdagens kamp. Planen er at han skal slutte seg til troppen før søndagens kamp. Sisteskanse Mareks Belousovs er også ute etter hjernerystelsen som han pådro seg sist helg, oppsummerer Christensen.