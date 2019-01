Målvakt fikk kne i hodet og besvimte

sport

Belousovs var ved bevissthet og kunne svare for seg overfor ambulansepersonellet før han ble rullet ut på båre like før klokka halv fem.

Skaden oppsto da ett sekund gjensto av lørdagens eliteseriekamp, som Harstad tapte 8-18.

Vi fulgte eliteseriekampen Harstad mot Slevik Harstad tapte 8-18. Her er et sammendrag av de viktigste hendelsene.

Belousovs kastet seg for å avverge et siste angrep fra Slevik, og fikk over seg både lagkamerat Rune Johansen og bortelagets Christoffer Hansen. En av spillernes kne traff hjelmen til målvakten. Hjelmen falt av i sammenstøtet, og Belousovs ble slått bevisstløs da ansiktet traff parketten.

Spillere fikk raskt snudd Belousovs over på rygg da han først ble liggende urørlig på magen med ansiktet vendt ned. Lege ble etterspurt i hallen. En person meldte seg, og hoppet over tribunegjerdet og kom raskt ned på banen for å avhjelpe situasjonen. Samtidig ble ambulanse tilkalt.

Begge lags spillere var tydelig preget, og publikum ble sittende igjen i hallen i stillhet i ventetiden til ambulansen kom.

Harstads kaptein Tom Bakken var en av de første som kom til da det smalt.

- Mareks var borte i fem-seks sekunder, og ut fra reaksjonene da han kom til seg selv kan det tyde på en hjernerystelse. Han var også kraftig forslått i ansiktet og i den ene hånden. En ekkel situasjon, men et hendig uhell, som ingen kan klandres for, sier Bakken.

Ambulansepersonellet fikk satt nakkekrage på Belousovs før målvakten ble lagt over på båre og fraktet til UNN Harstad for nærmere undersøkelser.