Vrien V65-omgang på isbane avslutter travåret

1. løp: 2 October Kronos kommer ut etter pause. Går på flotte tider og møter nok litt lettere motstand denne gang. Er rask ifra start og kan lede hele veien. 6 Orlando Croft vant sist han startet i Harstad. Med det rette løpsopplegget kan han fort kjempe om seieren. 7 Next Photo Diamant var bra i sin siste start. Er veldig sterk og kan nok gjøre mye av jobben selv. Må regnes tidlig. 8 Bella Vita møter mye tøffere motstand denne gang. Hun har vært veldig god og med det rette løpsopplegget er hun med der fremme.

2. løp: 5 Torpa Nora har fått to løp i kroppen etter en lang pause. Er veldig rask ut og kan fort lede lenge her. 4 Stjerne Fia har vært veldig bra i sine siste starter. Feilfritt er hun med helt i toppen her. 2 Lørje Philipa har vunnet sine to siste starter. Kommer ut på isbane. Takler hun det er hun med i trippelkampen. 3 Sjøvoll Anna ble veldig stri sist. Holder hun seg rolig er hun med helt i toppen.

3. løp: 5 Holland Boko kom ut sist etter en lang pause. Løpet har nok gjort han forbedret. Med det rette løpet kan det være vinneren. 6 Edino er en ny hest for oss. Har møtt tøffere motstand i Sverige. Med det rett løpet er han i toppen. 7 Poussieres La Vie var ikke som best sist. Er hun tilbake i gammelt slag er hun en trippelkandidat. 2 Kiara Royal har gjort ok løp. Er litt usikker. Holder hun seg til travet er hun med langt fremme.

4. løp: 1 Valle Trym er en veldig god montéhest. Har galoppert mye i det siste. Holder han seg til rett gang art er han en vinner. 5 Svart Jo står langt bak. Var veldig god sist det var monté. Med de rette ryggene er han langt fremme. 2 Drivin er en usikker krabat. Holder han seg til travet denne gang kjemper han i toppen. 4 Skjetnejerva er også en god montéhest. Hva med formen. Normalt er hun der fremme.

5. løp: 6 Kringler Viktor tapte sist. Fått fint spor og kan få noen fine rygger her. Må regnes med en fin vinnersjanse. 8 Gomnes Birk var strålende sist. Nå må han gå bakfra. Kan fort kjempe i toppen. 5 Billy Kravall har 6 strake og kan fort ta den syvende. Møter litt tøffere lag denne gang, men er god nok. 4 Grøtte Odin er nok den som trenger litt hjelp underveis. Får han de rette ryggene kjemper han om trippelkampen

6. løp: 10 Oliver G.T var veldig god sist etter pause. Har trukket et dårlig spor, men kan fort vinne selv herfra. 8 Red Basin går sterke løp vær gang. Er han på skuddhold når oppløpet kommer kan han fort vinne. 7 Rose Tøll er litt variabel. Opp mot sitt beste er han god nok til å vinne. 2 Amaze Me Peak kan få det rette løpet herfra. Og da kjemper han om en trippel.

7. løp: 2 Vildensky har vært veldig god og bør vinne dette løpet. Har ikke vært helt kurant i travet på slutten av løpene. 5 Daragon kommer også ut på is pigger for første gang. Holder han seg til travet er han med langt fremme. 1 Søviktindra har vært veldig bra. Møter nok litt tøffere motstand denne gang men er god nok til å gå til topps.

Stort V65-forslag

V65-1: 2

V65-2: 2-3-4-5-6

V65-3: 5.6.7

V65-4: 1-2-5

V65-5: 5-6-8

V65-6: 7-8-10

Kr 405.-

Lite V65-forslag

V65-1: 2

V65-2: 2-3-5

V65-3: 3-4-5

V65-4: 1

V65-5: 5-6-8

V65-6: 7-8-10

Kr 108.-

V5-forslag

V5-1: 2-4-5-6

V5-2: 1-2-3-5

V5-3: 5-6-8

V5-4: 2-7-8-10

V5-5: 2

Kr 192.-

Dagens Dobbel

DD-1: 5-6-8

DD-2: 7-8-10

6 rekker a kr 20.- = kr 120.-